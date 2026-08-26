Dark Sidious envoie son apprenti, Dark Maul, accomplir des missions cruciales à ses yeux. Mais le jeune Sith ronge son frein : il veut le sang des Jedi sur ses mains et sait qu'il vaut mieux que ces tâches qui lui paraissent trop simples. La trajectoire de Maul est singulière dans la Galaxie. Passé d'élève de Palpatine (et premier Sith rencontré par les Jedi depuis des siècles) à chef d'un empire criminel, le Dathomirien a tout connu. La galaxie Star Wars continue de s'étendre en POCHE. Ici, on retrouve des récits complets sur Dark Maul, se déroulant à plusieurs moments de sa vie (avec un sommaire équivalent à celui de l'album Dark Maul : Cendre).