Oublier le temps dans une cabane à sucre ; guetter celui de la pêche blanche ; aller au bout du monde en Gaspésie ; attendre la fin du jour à Kamouraska... De Montréal au fjord de Saguenay, de ponts couverts en fermes de bois, des baleines du Saint-Laurent aux feux des étés Indiens, goûtez la vie grandeur nature ! Un guide unique, plein de suggestions inédites et de conseils, écrit par des auteurs locaux, véritables experts de la destination - Des itinéraires et des balades à vélo... Et de nombreuses cartes pour se repérer. - Un carnet d'adresses authentiques et originales pour vivre le meilleur du Québec. - Une plongée dans la culture locale, l'histoire, l'art de vivre et les traditions.