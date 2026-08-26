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Le premier amour de Nezumi Tome 4

Riku Oseto, Riku Ooseto

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Pour sauver son amoureux, Nezumi s'élance seule à l'assaut du clan Aihara et affronte la redoutable Meshia. Gravement blessé, Ao est transporté à l'hôpital et sauvé de justesse. Quelques mois plus tard, alors qu'ils ont repris leur vie de couple, l'arrivée d'une nouvelle personne va tout bouleverser... Riku Ooseto est un jeune artiste qui a débuté en 2022 avec Eimugai, une série en quatre volumes. L'année suivante, il se lance dans la sérialisation du Premier amour de Nezumi. A travers ses récits, l'auteur propose des histoires souvent choquantes, brutales et sanglantes. Mais au-delà de la violence, il cherche à représenter une réalité sombre. Dans son second manga, la confrontation entre une vie guidée par le crime et un premier amour naissant met en lumière les extrêmes de l'existence. Ne ménageant jamais ses personnages, Riku Ooseto confronte ses héros au pire de l'être humain pour révéler une face sombre de la société.

Par Riku Oseto, Riku Ooseto
Chez Panini France

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Auteur

Riku Oseto, Riku Ooseto

Editeur

Panini France

Genre

Seinen/Homme

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Le premier amour de Nezumi Tome 4

Riku Oseto, Riku Ooseto

Paru le 26/08/2026

192 pages

Panini France

8,29 €

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Scannez le code barre 9791039147828
9791039147828
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