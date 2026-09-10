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Hernies de l'aine de l'adulte

Guillaume Passot, David Moszkowicz

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La chirurgie des hernies de l'aine représente l'une des interventions les plus fréquentes en chirurgie viscérale, avec plus de 150 000 réparations réalisées chaque année en France. Les évolutions récentes concernant les matériaux prothétiques, les approches mini-invasives et les recommandations internationales ont profondément modifié la prise en charge de cette pathologie. Cette monographie présente : une synthèse complète et actualisée des connaissances relatives aux hernies de l'aine de l'adulte, notamment concernant la prise en charge de la douleur inguinale chronique postopératoire ; les bases anatomiques et les techniques chirurgicales ouvertes et mini-invasives, incluant les approches TEP, TAPP et leurs développements récents ; les recommandations internationales et les enjeux médicolégaux ; les résultats d'une enquête prospective nationale de l'Association Française de Chirurgie, offrant un état des lieux des complications graves en France.

Par Guillaume Passot, David Moszkowicz
Chez Arnette Blackwell

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Auteur

Guillaume Passot, David Moszkowicz

Editeur

Arnette Blackwell

Genre

Rhumatologie

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Hernies de l'aine de l'adulte

Guillaume Passot, David Moszkowicz

Paru le 10/09/2026

Arnette Blackwell

45,00 €

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