A la poursuite du Faucon

Insatisfait de sa vie (trop) tranquille, Han Solo décide de récupérer le Faucon Millenium et de renouer avec l'aventure. Le problème ? Impossible de le localiser ! Après avoir enrôlé un Chewbacca peu enthousiaste, le duo se lance dans une quête pour retrouver le plus fantastique vaisseau de la galaxie. Sur leur route se dressent de nombreux malfrats qui veulent aussi le Faucon Millenium, à commencer par Ducain, le scélérat qui l'a dérobé ! Saga complète en un tome signé par Rodney Barnes (Lando, Inquisiteurs et les adaptations de Mandalorian et Ahsoka) et illustrée par Ramon Rosanas (Star Wars et Inquisiteurs).