Préparation aux faits de langue

L'essentiel de la grammaire anglaise pour réussir l'épreuve de faits de langue au CAPES et au tronc commun de l'Agrégation. Ce manuel propose de parcourir les points essentiels de la grammaire anglaise, indispensables pour réussir l'épreuve de faits de langue au CAPES d'anglais et au tronc commun de l'Agrégation. Il offre, en outre, un entraînement aux analyses de faits de langue conformément à la réforme de 2025, adapté à un public de non-spécialistes, afin de leur fournir un modèle d'analyse classique. L'ouvrage est divisé en 3 parties : les rappels sur les fondamentaux de la syntaxe et de l'énonciation, les faits de langue en phonologie et en grammaire, et un entraînement à partir de sujets. Pour aider les candidats dans leur préparation, et c'est ce qui fait toute la force de ce manuel, de nombreux exercices sont proposés tout au long, accompagnés de leurs corrigés à la fin du chapitre correspondant.