Animaux Cosy

Des petits animaux craquants à colorier avec les conseils de Mélodie. colo Chaque illustration propose des scènes du quotidien avec nos animaux préférés : un lapin et un chat en plein pique-nique, un hérisson s'amusant sur une balançoire, un renard et un petit ours jouant de la musique... Un univers adorable à colorier pour les petits et grands en quête de détente créative. Une image par double page pour protéger vos coloriages et éviter que les couleurs ne traversent le papier. Une expérience cosy et relaxante, parfaite pour prendre le temps de se poser et de se détendre.