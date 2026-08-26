Drôles d'oiseaux !

Avez-vous déjà vu un oiseau apprendre le langage des chiens et des chats, ou faire trois faces de Rubik's Cube ? ... Non ? C'est que vous ne connaissez pas Aiglonglon, le fils du perroquet surdoué d'Olympe. Anatole aimerait le prendre chez lui. Mais entre Princesse qui risque d'être jalouse et ses parents qui ne sont pas au courant, il va lui falloir de l'imagination pour mener à bien ce projet d'adoption ! Le héros du quotidien Anatole c'est un héros auquel les jeunes lecteurs peuvent facilement s'identifier, qui fait face à des problèmes, mais trouve toujours une solution, souvent grâce à l'aide de ses nombreux amis. Un héros de presse en album Anatole est un héros multimédia que les lecteurs peuvent retrouver dans J'aime lire tous les mois, mais également à la télévision, en audio, en spectacle et dans des salles d'escape game !