Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Drôles d'oiseaux !

Clément Devaux, Olivier Muller, Anne Didier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avez-vous déjà vu un oiseau apprendre le langage des chiens et des chats, ou faire trois faces de Rubik's Cube ? ... Non ? C'est que vous ne connaissez pas Aiglonglon, le fils du perroquet surdoué d'Olympe. Anatole aimerait le prendre chez lui. Mais entre Princesse qui risque d'être jalouse et ses parents qui ne sont pas au courant, il va lui falloir de l'imagination pour mener à bien ce projet d'adoption ! Le héros du quotidien Anatole c'est un héros auquel les jeunes lecteurs peuvent facilement s'identifier, qui fait face à des problèmes, mais trouve toujours une solution, souvent grâce à l'aide de ses nombreux amis. Un héros de presse en album Anatole est un héros multimédia que les lecteurs peuvent retrouver dans J'aime lire tous les mois, mais également à la télévision, en audio, en spectacle et dans des salles d'escape game !

Par Clément Devaux, Olivier Muller, Anne Didier
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Clément Devaux, Olivier Muller, Anne Didier

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Drôles d'oiseaux ! par Clément Devaux, Olivier Muller, Anne Didier

Commenter ce livre

 

Drôles d'oiseaux !

Clément Devaux, Olivier Muller, Anne Didier

Paru le 26/08/2026

96 pages

Bayard jeunesse

12,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036396045
9791036396045
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.