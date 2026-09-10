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La voix des anges

Michel Faucheux

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Les anges sont intervenus aux moments décisifs de l'histoire de la France. Du baptême de Clovis à l'édification du Mont-Saint-Michel, de la mission de Jeanne d'Arc à la consécration de la France à saint Michel en 1912, les anges visiteurs ont joué un rôle spirituel mais aussi politique. Messagers de Dieu auprès des hommes, ils ont oeuvré à la fondation de la France, veillant à sa sauvegarde et celle de la foi chrétienne. Reconnaître la part des anges dans l'histoire, c'est réentendre la singularité de leur voix, s'interroger sur le sens de leur appel. C'est admettre que la France n'est pas une simple construction politique, élaborée au hasard du temps, mais une création spirituelle continue, issue d'un baptême initial. L'ange ne passe pas. Il surgit. Il est l'événement qui donne à l'histoire la forme d'une genèse et fait de la France une insurrection de l'Esprit toujours renouvelée. Michel Faucheux est historien des idées. Il a publié plusieurs essais et biographies.

Par Michel Faucheux
Chez Salvator

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Auteur

Michel Faucheux

Editeur

Salvator

Genre

Histoire des religions

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La voix des anges

Michel Faucheux

Paru le 10/09/2026

200 pages

Salvator

20,00 €

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