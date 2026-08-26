Petits mondes

Colorie, personnalise, décore ! Cet adorable carnet à spirale contient 50 autocollants repositionnables à colorier librement (crayons, feutres ou gouache). Une activité créative pour personnaliser ses cahiers et ses objets du quotidien. Vive la créativité ! Les illustrations de ce carnet, en noir et blanc, sont imprimées sur un papier stickers adapté au coloriage (crayons, feutres ou même gouache). Chaque enfant peut donc personnaliser ses illustrations à sa guise. Avec ces stickers repositionnables, les enfants pourront personnaliser leurs cahiers, leur gourde, leur téléphone ou leur tablette. Ou même créer des petits monde en juxtaposant plusieurs stickers du carnet ! Les illustrations Les stickers repositionnables ont différentes tailles et différents niveaux de difficulté : de grandes scènes détaillées alternent avec de petites vignettes simples. Les illustrations ont été crées par Léa Fabre dans le style "cosy" : on découvre un adorable petit monde imaginaire, peuplé d'animaux ronds et mignons. Des images à croquer ! Un concept inédit Ce nouveau concept mêle les deux activités star des enfants : le coloriage et les stickers. Ici, les enfants sont invités à colorier les stickers à leur manière pour ensuite personnaliser leurs objets fétiches ou bien se créer leur propre monde en juxtaposant plusieurs stickers du carnet. Avec plus de 50 illustrations différents, les possibilités créatives sont infinies !