Lanceurs de légendes

Mouss et ses amis font partie d'un club de jeu de rôle. Quand le dé est lancé, ils deviennent des créatures fantastiques et magiques, prêtes à vivre de grandes épopées... jusqu'à la fin de la récré ! Deux univers, pour deux fois plus d'aventure et d'humour ! Mouss, Zéphélie, César et Jean-Tige sont des écoliers plutôt discrets, qui n'adorent pas les exposés et se font parfois embêter par les grands. Mais quand ils jouent, ils deviennent respectivement un dragon, une démone, un guerrier et un elfe ! L'équipe vit des aventures magiques et incroyables, qu'elle met parfois aussi à profit dans la vraie vie. Une nouvelle série qui joue avec l'imaginaire Pas besoin d'être un spécialiste du jeu de rôle pour s'amuser avec Mouss et ses amis. Le passage d'un univers à l'autre est très clair et ludique, et les problématiques rencontrées par leurs alter-égos fantastiques ne sont finalement pas si éloignées des leurs... ni de celles des petits lecteurs !