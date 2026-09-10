Un tout nouveau titre dans la collection à succès de livres matières à toucher : Balade en forêt Les petits curieux qui aiment toucher et découvrir de nouvelles matières vont adorer cet imagier dédié aux habitants de la forêt ! Le cerf, l'écureuil, le hérisson, le blaireau, le hérisson sont au rendez-vous de cette balade automnale... A chaque page, une photo est associée à un mot et à une matière à caresser, ce qui encourage l'enfant à s'attarder afin de toucher, ressentir, observer pour comprendre et mémoriser tout en s'amusant ! Cet imagier est particulièrement ergonomique : les coins sont arrondis, la couverture est matelassée et le format est compact pour les petites mains.