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#Roman francophone

Cyrano de Bergerac

Edmond/champion julie/belveze Rostand, Edmond Rostand

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NOUVEAU : Visionnez l'intégralité de la pièce, de janvier à juin, ainsi que des extraits disponibles toute l'année, en flashant le QR Code présent dans l'ouvrage. Découvrez le détail de l'offre sur cette page (Lien -> https : //www. belin-education. com/classico-cyrano). NOUVELLE MAQUETTE TOUT EN COULEURS Cyrano de Bergerac est un homme hors du commun : poète brillant, bretteur redoutable, il ne recule devant aucun défi ! Mais derrière son panache et son esprit vif, il cache une blessure secrète : son grand nez, qu'il croit trop disgracieux pour être aimé. Epris de la belle Roxane, il n'ose lui avouer ses sentiments et prête ses mots à un autre, le beau Christian... Entre duels, poésie et émotions, cette pièce de théâtre nous plonge dans une histoire d'amour et de courage où les vrais héros ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Un classique inoubliable, mêlant humour, action et tendresse !

Par Edmond/champion julie/belveze Rostand, Edmond Rostand
Chez Belin

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Auteur

Edmond/champion julie/belveze Rostand, Edmond Rostand

Editeur

Belin

Genre

Lycée

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Cyrano de Bergerac

Edmond/champion julie/belveze Rostand, Edmond Rostand

Paru le 26/08/2026

324 pages

Belin

3,95 €

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Scannez le code barre 9791035844608
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