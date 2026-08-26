Vendredi ou la Vie sauvage

Septembre 1759. A la suite d'un violent naufrage, Robinson échoue sur une île déserte. Pour ne pas sombrer dans la folie, il entreprend d'organiser sa survie et déploie des trésors d'ingéniosité pour dompter la nature. Un jour, il rencontre Vendredi, un jeune Indien qui va bouleverser sa vie... Tout pour comprendre l'oeuvre - L'essentiel à savoir sur l'auteur et le contexte - Le texte intégral annoté et illustré - Une analyse de l'oeuvre pas à pas - Un atelier podcast - De nombreuses activités de vocabulaire et d'expression écrites et orales - Un bilan avec des cartes mentales Pour prolonger la lecture - Un groupement de textes : Tous des Robinsons ! - Un dossier histoire de l'art : La représentation de la mer dans l'art Au programme de 6 ? .