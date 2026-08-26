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#Roman francophone

La méthode suédoise

Yasmina Behagle

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J'ai fait mon temps à Loubédat" . C'est le constat que fait Yasmine, double littéraire de l'autrice, contrainte de déguerpir à Bordeaux après avoir été chassée par sa mère. Débute pour elle, quelque peu roidement, l'apprentissage de la vie. On s'agglutine dans une chambre du CROUS, on y noue des relations sans grâce, on passe des vacances trop longues dans des familles qui ne nous veulent plus, et surtout on ne pige rien au cours de suédois ; bref, on rate son année en beauté. Mais, latent, se joue quelque chose de plus fondamental, on guérit de son enfance... A cette existence indocile répond comme un miroir celle d'Andreas, son ex beau-père, parti au Maroc en quête d'une épouse. Ce qui lie ces deux égarés nous sera révélé à mots couverts, comme une rumeur assourdie par la tendresse persistante qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Se jouant des codes de la littérature de campus et de l'autofiction, La Méthode suédoise est une traversée en solitaire de l'âge ingrat à celui où tout est possible, pourvu qu'on ait assez de rage et de malice en soi pour vivre l'aventure.

Par Yasmina Behagle
Chez Le Dilettante

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Auteur

Yasmina Behagle

Editeur

Le Dilettante

Genre

Littérature française

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La méthode suédoise

Yasmina Behagle

Paru le 26/08/2026

224 pages

Le Dilettante

20,00 €

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