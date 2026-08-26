J'ai fait mon temps à Loubédat" . C'est le constat que fait Yasmine, double littéraire de l'autrice, contrainte de déguerpir à Bordeaux après avoir été chassée par sa mère. Débute pour elle, quelque peu roidement, l'apprentissage de la vie. On s'agglutine dans une chambre du CROUS, on y noue des relations sans grâce, on passe des vacances trop longues dans des familles qui ne nous veulent plus, et surtout on ne pige rien au cours de suédois ; bref, on rate son année en beauté. Mais, latent, se joue quelque chose de plus fondamental, on guérit de son enfance... A cette existence indocile répond comme un miroir celle d'Andreas, son ex beau-père, parti au Maroc en quête d'une épouse. Ce qui lie ces deux égarés nous sera révélé à mots couverts, comme une rumeur assourdie par la tendresse persistante qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Se jouant des codes de la littérature de campus et de l'autofiction, La Méthode suédoise est une traversée en solitaire de l'âge ingrat à celui où tout est possible, pourvu qu'on ait assez de rage et de malice en soi pour vivre l'aventure.