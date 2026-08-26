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#Imaginaire

King of Ravens

Clare Sager, Jenny Tan

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Il ferait tout pour la garder près de lui. Elle ferait tout pour lui échapper. Les jours de Rhiannon sont comptés. Rongée par un mal mystérieux, elle cherche désespérément un remède, cloîtrée dans le cottage familial... jusqu'à l'arrivée de Drystan, le roi de la Mort. Drystan affirme être venu réclamer son dû, car Rhiannon lui a été promise il y a de cela des années, et nul ne peut briser un pacte conclu avec un fae. Pour sauver les siens, la jeune femme n'a d'autre choix que de le suivre dans l'Outre-monde, un royaume ancien figé dans un hiver éternel. Mais Rhiannon refuse de se résigner à son sort. Elle arrache à Drystan une ultime chance de regagner sa liberté : si elle parvient à s'échapper de son dangereux labyrinthe, elle pourra partir ; si elle échoue, elle l'épousera. Pourtant, au sein de cette cour aussi fascinante que cruelle, Rhiannon trouve peu à peu sa place, et la perspective de fuir devient plus difficile que celle de rester... Une nouvelle duologie dans l'univers de Shadows of Tenebris ! "Un page-turner sexy et savoureux. Ce qui se fait de mieux en romantasy ! " Carissa Broadbent, autrice des Couronnes de Nyaxia "Une romantasy sombre et séduisante qui réinvente le mythe d'Hadès et Perséphone de manière impressionnante". Publishers Weekly

Par Clare Sager, Jenny Tan
Chez Bragelonne

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Auteur

Clare Sager, Jenny Tan

Editeur

Bragelonne

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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King of Ravens

Clare Sager, Jenny Tan trad. Kees Kootstra

Paru le 26/08/2026

544 pages

Bragelonne

26,00 €

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