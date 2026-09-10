Newhaven Plantation, Louisiane. Abigail est la seule survivante de l'incendie qui a ravagé sa maison et coûté la vie à ses parents. Mais elle ne se souvient de rien : ni des vingt-quatre heures pendant lesquelles elle a disparu de sa communauté évangéliste rigoriste, ni des semaines qui ont précédé le drame. Alors, quand l'enquête révèle que le pasteur et son épouse n'ont pas péri dans l'incendie, Abigail devient la suspecte idéale. Pour reconstituer ses souvenirs et prouver son innocence, elle n'a d'autre choix que d'affronter les cauchemars qui la hantent chaque nuit. Un prénom refait alors surface : Summer. Abigail en est convaincue, cette jeune femme trop curieuse, qui suscitait la méfiance de son père, détient la clé de son passé. Un thriller psychologique aussi captivant que dérangeant, qui dénonce les violences faites aux femmes au sein d'une communauté ultra-religieuse aux Etats-Unis. "UN ROMAN QUI PREND AUX TRIPES, QUI QUESTIONNE, QUI DERANGE PARFOIS, MAIS QU'ON A DU MAL A LACHER". @lechapitredangela Après des études en France, Laure Van Rensburg s'installe en Angleterre où elle écrit son premier roman, Rien que nous deux, qui s'inspire des scandales sexuels révélés par le mouvement #MeToo, et de son propre vécu. La Survivante est son deuxième roman. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Nelly Ganancia