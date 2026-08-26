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#Album jeunesse

Au parc !

Carolina Búzio

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"C'est l'heure d'aller au parc ! On met les bottes. Le manteau. On est prêt ! " Un livre conçu avec une orthophoniste, pour accompagner l'apprentissage du langage Après leurs premiers mots, les enfants vers 2 ans commencent les combinaisons de mots simples. Ce sont leurs premières phrases. La collection " Je parle comme un grand " les accompagne dans cette étape importante du développement de leur langage. Encourager la communication avec Bébé A travers des mots simples et des phrases courtes faciles à comprendre et à répéter, l'enfant est invité à construire progressivement ses premières phrases et à échanger autour de la sortie au parc. Les illustrations joyeuses de quatre familles au parc Entre imagier et documentaire, les illustrations montrent quatre enfants avec leurs familles au parc. De la préparation aux nombreuses activités, en passant par le trajet, quelle aventure ! En bonus, un miroir à la fin du livre pour inviter l'enfant à parler.

Par Carolina Búzio
Chez Tourbillon

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Auteur

Carolina Búzio

Editeur

Tourbillon

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

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Au parc !

Carolina Búzio

Paru le 26/08/2026

21 pages

Tourbillon

11,90 €

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Scannez le code barre 9791027613861
9791027613861
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