He still caught my heart

Elle voulait juste fuir son passé. Il est tout ce qu'elle aurait dû éviter. Maggie McKenna, 29 ans, pense avoir refermé les blessures d'une relation toxique. Indépendante, sensible et fatiguée de courir après un avenir parfait, elle se reconstruit lentement entre son petit appartement cosy, une quincaillerie vintage et quelques soirées volées à la normalité. Elle n'avait pas prévu de retomber dans le chaos... surtout pas à cause d'un simple baiser. Kieran O'Connor, 22 ans, quarterback vedette de l'USC, froid, arrogant et redouté sur le terrain, cache une histoire bien plus complexe qu'il ne le laisse paraître. Ce qu'il ignore, c'est que la jeune femme qu'il embrasse par surprise en plein match amical... n'est autre que la soeur de son plus grand rival. Entre eux, c'est électrique. Explosif. Défendu. Et pourtant, match après match, silence après vérité, leur lien se tisse, lentement, douloureusement, jusqu'à bouleverser tout ce qu'ils pensaient savoir de l'amour, du pardon... et d'eux-mêmes.