Je suis la forêt

Une histoire dédiée à toutes les jeunes pousses prêtes à planter les graines de l'avenir Cet album illustré original, ponctué de découpes créatives, raconte l'histoire bouleversante de l'activiste kényane pour le climat, Elizabeth Wathuti. Il relate son engagement de toute une vie pour préserver sa terre natale des ravages de la déforestation. Il dit son amour pour les arbres, pour la nature tout entière, et la nécessité de recréer des liens avec elle et de la protéger pour notre survie à tous ! Le récit commence dans le passé, où, à 7 ans à peine, elle planta son premier arbre ... Un album animé inspirant, ponctué de découpes créatives aux illustrations puissantes !