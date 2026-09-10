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#Roman francophone

N'être

Elsa Eskenazi

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N'être est une exploration. Un lieu de passage, une crête entre deux zones. Un espace liminal, fluide, atypique. Une parole pour les habitants du passé, une oreille pour les morts, une langue pour les pertes. Les souvenirs persistent. N'être est une mémoire éruptive : peuplée, fictive, trouée, massacrée, recollée. N'être passe furtivement, déterre et ranime les mots clos, éteints, endormis. N'être est un moment en 3D. Un narrateur apparaît, puis d'autres voix - souterraines - s'infiltrent. Elles déposent leurs traces, leurs archives. On traverse des vies confisquées, des enfances maltraitées, des adultes déguisés. Les voix convergent vers une même obsession : arracher au rien du langage. L'écriture est chorale, polyphonique, mais sans dialogue. Elle traverse, trace, s'écrit les pieds dans la terre. N'être questionne le tout premier lieu de conditionnement : l'enfance. Certaines structures - sectaires ou familiales, le "groupe restreint" de René Kaës - fabriquent des récits de toute-puissance, d'élection, nourris de manipulations irréversibles qui sectionnent le contact avec une réalité plurielle. On croit pouvoir (se) sauver, on croit pouvoir empêcher. On se construit dans des dissonances, on fait tenir des impossibilités. La haine déguisée en amour, la soumission en tendresse, le contrôle en dévouement, l'immobilité en mouvement. C'est cette torsion qui intéresse ici l'autrice, les inversions qui empêchent la pensée de s'affranchir. Le texte s'attaque à cet "éléphant dans la pièce" : ce qui est tu, empêché, innommable. Dans N'être, il prend la parole. Car N'être est un texte parlant. Il émerge du noir et du silence pour prendre place. On y entend la révolte d'un·e enfant qui impose sa version à l'adulte. L'enfant dans l'adulte. Une mémoire que l'on tente d'étouffer. A ses marges, un narrateur - passeur, guide instable - accompagne la traversée. Il mènera le lecteur dans les souterrains, à la rencontre du poème et de ses voix, à rebours du temps et de l'espace.

Par Elsa Eskenazi
Chez Editions du bunker

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Auteur

Elsa Eskenazi

Editeur

Editions du bunker

Genre

Poésie

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N'être

Elsa Eskenazi

Paru le 10/09/2026

96 pages

Editions du bunker

15,00 €

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9782487510173
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