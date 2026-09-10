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Dans l'intimité des Alpes

Ariane Fornia

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Cap sur les Alpes, à la (re)découverte d'un massif multiple et mythique. Les Alpes sont un monde qui se joue des frontières. Elles ont leur propre culture, leur propre langue de glace, de soleil et de bois nu. Les pays du duché de Savoie ne ressemblent pas au Dauphiné, ni au royaume de Provence, ni aux hautes vallées suisses ou italiennes. Elles restent des enclaves où le temps s'écoule autrement, où chaque vallée cultive sa singularité. Dans cet ouvrage, l'autrice nous surprend en dévoilant certaines facettes méconnues des cimes et des villages alpins. En parfaite ambassadrice des Alpes, elle révèle par l'image et le texte les merveilles insoupçonnées de cette couronne majestueuse qui ceint l'Europe, mais aussi son coeur véritable. Un voyage amoureux à la rencontre d'une montagne vivante, préservée par le relief et la solitude du cours ordinaire des choses.

Par Ariane Fornia
Chez Suzac

|

Auteur

Ariane Fornia

Editeur

Suzac

Genre

Montagne

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Dans l'intimité des Alpes

Ariane Fornia

Paru le 10/09/2026

256 pages

Suzac

27,90 €

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