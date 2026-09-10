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L'hindouisme

Alexandre Astier, Alexandre Astier

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A l'origine d'une civilisation parmi les plus anciennes, l'hindouisme est une religion majeure. Ce guide complet en présente l'histoire, les fondements et les pratiques. Il propose un panorama unique, alliant la précision des faits à la richesse de l'anecdote. Pour comprendre l'Inde, sa culture et son rayonnement au fil du temps, cet ouvrage est un outil précieux, qui s'adresse aussi bien aux curieux qu'aux passionnés. Vous y trouverez notamment le panthéon hindou, illustré et commenté.

Par Alexandre Astier, Alexandre Astier
Chez Eyrolles

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Auteur

Alexandre Astier, Alexandre Astier

Editeur

Eyrolles

Genre

Hindouisme

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L'hindouisme

Alexandre Astier, Alexandre Astier

Paru le 10/09/2026

223 pages

Eyrolles

14,00 €

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Scannez le code barre 9782416026874
9782416026874
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