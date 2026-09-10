Dans les coulisses de votre cerveau

Déjouez les manipulations de votre cerveau Juste avant de partir travailler, votre voisin passe sans vous saluer. Vous en concluez aussitôt qu'il vous en veut... alors qu'il ne vous a tout simplement pas vu. En une fraction de seconde, votre cerveau a interprété la scène... Et souvent, il se trompe. C'est cela, un biais cognitif : une distorsion inconsciente qui fausse votre perception de vous-même, des autres et du monde. Nous aimerions être parfaitement rationnels. Pourtant, notre cerveau simplifie, anticipe, extrapole. Ces mécanismes agissent en silence, influencent vos jugements et orientent vos décisions, parfois durablement. La bonne nouvelle ? Dès que vous les identifiez, ils perdent de leur pouvoir. Ce livre vous guide pas à pas pour les mettre en lumière et vous aider à retrouver une pensée plus libre, plus lucide.