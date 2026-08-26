Le vide qui soigne

Et si le vide n'était pas un manque... mais un soin ? Eilan Sen a longtemps cru que " faire plus ", et " avoir plus " du même coup, le rendrait plus libre et plus heureux. Mais un jour, à 55 ans, cette course l'a laissé vide. Son agenda était plein, ses placards aussi. Son téléphone vibrait sans cesse. Et pourtant, à l'intérieur, il se sentait saturé, flou, à bout de souffle. Discrètement, il a commencé à modifier son approche. Il a supprimé une notification, il a vidé un tiroir, il a décliné un rendez-vous. Et il s'est mis à ressentir du calme. Pas du manque, mais plutôt de l'espace, une respiration retrouvée, un silence intérieur bénéfique. Et surtout, il a apprivoisé une manière de se réconcilier avec le vide, avec ce qui compte vraiment. Dans un monde saturé, accéléré, désorienté, ce livre propose un chemin de retour vers l'essentiel. Chapitre après chapitre, Eilan Sen nous guide à travers les couches de l'encombrement - objets, pensées, relations - pour nous aider à retrouver l'espace de respirer, choisir, vivre pleinement. Il ne s'agit pas de tout jeter. Il s'agit de faire de la place. ? De retrouver la clarté. ? De vivre mieux avec moins. Un livre doux, profond et concret pour transformer sa vie sans brutalité, et laisser émerger ce qui soigne vraiment.