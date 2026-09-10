Nunchi, connectez-vous aux autres

Dopez votre intelligence émotionnelle grâce au nunchi ! Le nunchi est un savoir-faire relationnel. Proche de l'empathie mais également plus riche, cette perception subtile consiste à deviner les dispositions intérieures réelles de vos interlocuteurs (leurs pensées, leurs émotions...) et à saisir les enjeux de la situation (objectifs cachés, intérêts, injonctions externes, poids des normes...) qui ne sont pas exprimés directement. Etre capable de détecter les non-dits et mobiliser ces informations pour influer positivement sur un échange ou une discussion permet de construire avec autrui un lien plus authentique. Dans toutes les sphères sociales- professionnelle, familiale, amicale, amoureuse, associative -, cette maîtrise donne l'opportunité de créer et d'entretenir des relations pacifiées et enrichissantes. Pour développer son nunchi, il est nécessaire de comprendre l'origine de cette méthode et sa philosophie, puis d'apprendre à mettre en oeuvre les techniques nunchiques dans son quotidien - ce que vous propose ce livre accessible et hautement pratique !