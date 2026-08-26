Le Messie qui n'en était pas un

Alors qu'il jongle avec tous les problèmes qui l'assaillent, William Cunningham fait la connaissance d'un curieux personnage au discours pour le moins étrange. L'homme prétend détenir un secret qui permet de régler tous les problèmes de la vie et d'adoucir l'existence de quiconque le met en pratique. N'ayant plus rien à perdre, William Cunningham décide de suivre l'homme et de se joindre au groupe restreint de personnes qui gravitent déjà autour de lui. William Cunningham chemine d'étonnement en émerveillement devant le déroulement des événements qui surviennent dans sa vie alors qu'il découvre et approfondit le secret de l'homme. Mais l'Histoire semble se répéter une fois de plus, aussi surprenant que cela puisse être. Est-ce que la fin sera inévitablement la même ou William parviendra-t-il à en changer l'issue ? Dans son style personnel et apprécié de son lectorat, Alain Williamson nous offre un roman initiatique unique dans lequel un enseignement particulier est dévoilé.