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Jardins de cottage anglais

Clare Foggett

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Autrefois jardins potagers ouvriers, les jardins de cottage anglais symbolisent aujourd'hui le rêve de campagne idyllique. Foisonnants de pivoines, de rosiers grimpants affleurant les toits de chaume et de joyeuses annuelles colorées, ils nous transportent dans un paysage bucolique typiquement britannique. Empreints de nostalgie, les jardins de cottage font pourtant la part belle au réensauvagement et au hasard qui résonnent avec les techniques de jardinage modernes. Leur taille, souvent modeste, en fait de fabuleux refuges pour la petite faune. A travers 17 des plus beaux exemples de jardins de cottage du Royaume-Uni, poussez la porte d'espaces enchanteurs, photographiés en pleine saison florale, et terminez votre visite par les conseils de propriétaires passionnés, jardiniers et paysagistes. Ils seront une inspiration précieuse pour qui désire recréer chez soi un havre de nature sauvage et romantique.

Par Clare Foggett
Chez Eyrolles

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Auteur

Clare Foggett

Editeur

Eyrolles

Genre

Histoire et aménagement des ja

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Jardins de cottage anglais

Clare Foggett trad. Valérie Carreno

Paru le 10/09/2026

254 pages

Eyrolles

39,90 €

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