La Fille au blouson léopard

Ce nouvel album issu de la production DSTLRY est à la fois, comme le décrivent les auteurs, le scénariste James TYNION IV et la dessinatrice française Elsa CHARRETIER "une lettre d'amour sanglante à New York City" et "un récit d'action et de romance stylisé et survitaminé" ! Zara, est autrice. Elle se trouve embarquée dans l'univers mortel de Jasper Jayne, une jeune femme mystérieuse dont elle fut amoureuse et qui fut sa source d'inspiration pour ses livres. Mais Jasper est en réalité l'une des assassins les plus dangereuses au monde ! Les personnes qui en avaient après Jasper s'en prennent maintenant à Zara, car ils pensent qu'elle détient d'importants secrets.