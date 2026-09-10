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#Comics

La Fille au blouson léopard

Iv james Tynion, Elsa Charretier, James Tynion

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Ce nouvel album issu de la production DSTLRY est à la fois, comme le décrivent les auteurs, le scénariste James TYNION IV et la dessinatrice française Elsa CHARRETIER "une lettre d'amour sanglante à New York City" et "un récit d'action et de romance stylisé et survitaminé" ! Zara, est autrice. Elle se trouve embarquée dans l'univers mortel de Jasper Jayne, une jeune femme mystérieuse dont elle fut amoureuse et qui fut sa source d'inspiration pour ses livres. Mais Jasper est en réalité l'une des assassins les plus dangereuses au monde ! Les personnes qui en avaient après Jasper s'en prennent maintenant à Zara, car ils pensent qu'elle détient d'importants secrets.

Par Iv james Tynion, Elsa Charretier, James Tynion
Chez Delcourt

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Auteur

Iv james Tynion, Elsa Charretier, James Tynion

Editeur

Delcourt

Genre

Comics divers

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La Fille au blouson léopard

Iv james Tynion, Elsa Charretier, James Tynion

Paru le 10/09/2026

180 pages

Delcourt

25,50 €

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Scannez le code barre 9782413094081
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