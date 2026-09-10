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Saru Tome 1

Daisuke Igarashi

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Dans une fresque grandiose, Daisuke Igarashi donne vie à un monde inconnu où s'entremêlent mythes, légendes et grande Histoire du monde. Depuis la nuit des temps, des créatures craintes de tous font parfois leur apparition à travers la planète : les " singes ". Aujourd'hui, confrontée à ces êtres redoutables, l'humanité joue sa survie... Victime d'un maléfice occulte, Nana fait la connaissance du mystérieux Namgyal, avec lequel elle s'embarque sur les traces laissées par un " singe ". Une quête de vérité dont les indices sont disséminés aux quatre coins de la terre...

Par Daisuke Igarashi
Chez Delcourt

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Auteur

Daisuke Igarashi

Editeur

Delcourt

Genre

Seinen/Homme

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Saru Tome 1

Daisuke Igarashi

Paru le 10/09/2026

208 pages

Delcourt

15,99 €

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