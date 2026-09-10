Saru Tome 1

Dans une fresque grandiose, Daisuke Igarashi donne vie à un monde inconnu où s'entremêlent mythes, légendes et grande Histoire du monde. Depuis la nuit des temps, des créatures craintes de tous font parfois leur apparition à travers la planète : les " singes ". Aujourd'hui, confrontée à ces êtres redoutables, l'humanité joue sa survie... Victime d'un maléfice occulte, Nana fait la connaissance du mystérieux Namgyal, avec lequel elle s'embarque sur les traces laissées par un " singe ". Une quête de vérité dont les indices sont disséminés aux quatre coins de la terre...