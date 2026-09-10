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#Imaginaire

Métamorphose

Daniel Pecqueur, Nicolas Malfin

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Les aliens métamorphes se cachent parmi les Terriens, prêts à déclencher une invasion. Banks ne dispose que de peu d'indices pour démasquer ces espions extraterrestres. Chaque découverte révèle l'étendue du danger qui menace la Terre... Accusé à tort de meurtre, Banks remonte la piste d'un espion extraterrestre infiltré sur Terre. Avec Amber, il le traque jusqu'à Rome dans les archives du Vatican mais l'affrontement tourne au drame. Le smartphone de l'alien révèle l'existence d'autres agents dormants dont l'un se cacherait dans l'orphelinat de soeur Léa. Banks va devoir agir vite pour le neutraliser et empêcher une invasion imminente.

Par Daniel Pecqueur, Nicolas Malfin
Chez Delcourt

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Auteur

Daniel Pecqueur, Nicolas Malfin

Editeur

Delcourt

Genre

Science-fiction

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Métamorphose

Daniel Pecqueur, Nicolas Malfin

Paru le 10/09/2026

64 pages

Delcourt

15,50 €

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