Métamorphose

Les aliens métamorphes se cachent parmi les Terriens, prêts à déclencher une invasion. Banks ne dispose que de peu d'indices pour démasquer ces espions extraterrestres. Chaque découverte révèle l'étendue du danger qui menace la Terre... Accusé à tort de meurtre, Banks remonte la piste d'un espion extraterrestre infiltré sur Terre. Avec Amber, il le traque jusqu'à Rome dans les archives du Vatican mais l'affrontement tourne au drame. Le smartphone de l'alien révèle l'existence d'autres agents dormants dont l'un se cacherait dans l'orphelinat de soeur Léa. Banks va devoir agir vite pour le neutraliser et empêcher une invasion imminente.