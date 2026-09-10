Syke Hacker

Une romance à suspense entre secrets, hacking et coeurs au bord du gouffre. Après l'explosion, Angie n'a plus qu'une issue. Fuir. Pour survivre, elle quitte Trinity et tout ce qui lui rappelle celui qu'elle a perdu. Sur les routes, entourée de ses meilleurs amis, elle tente de se reconstruire. Mais l'absence de Syke ne lui laisse aucun répit. Elle le voit partout. Dans les silhouettes au loin, dans les regards qui s'attardent trop longtemps, dans ces instants où le monde semble suspendu. Jusqu'à ce que quelqu'un la suive. Jusqu'à ce qu'une carte apparaisse. Peu à peu, ses certitudes vacillent. Et si ce n'était pas un hasard ? A mesure que les indices s'accumulent, Angie comprend qu'elle n'est pas seulement en train de fuir son passé... mais peut-être de courir droit vers lui. Entre espoir et danger, une vérité se dessine, plus sombre, plus violente que tout ce qu'elle avait imaginé. Parce que certains secrets ne demandent qu'à être déterrés... Et que certains retours ont un prix. Fin de cette duologie explosive !