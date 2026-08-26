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#Essais

Templiers

Daniel Robin

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Au delà de l'image d'un ordre religieux et militaire voué à la défense des pèlerins qui se rendaient en Terre Sainte, l'Ordre du Temple aurait été investi d'un mandat plus ésotérique : préserver le lien entre la "Source de la Vie" spirituelle - appelée aussi Tradition Primordiale ou "Centre Suprême" - et la société médiévale. La disparition des Templiers aurait ainsi marqué un affaiblissement majeur de ce courant spirituel. Ce livre explore le "point zéro" de l'Ordre : le moment où Hugues de Champagne et Hugues de Payns auraient pu accéder aux lieux saints (le Saint-Sépulcre, le Dôme du Rocher ou l'ancien Temple de Salomon) après la première croisade (1096-1099) et remplir une mission secrète. Ont-ils noué des liens avec certaines confréries soufis, des rabbins juifs initiés à la ICabbale, ou avec d'autres organisations initiatiques détentrices de certains secrets concernant le Temple de Salomon, le saint Graal ou l'Arche d'Alliance ? La question reste ouverte.

Par Daniel Robin
Chez Trajectoire

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Auteur

Daniel Robin

Editeur

Trajectoire

Genre

Templiers

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Templiers

Daniel Robin

Paru le 26/08/2026

180 pages

Trajectoire

17,00 €

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