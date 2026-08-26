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Le Cantique des Cantiques

Marc Halévy, Frank Lalou

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Hymne à l'Amour de la Vie. Le Cantique des cantiques est un poème d'amour unique dans la Bible, mêlant sensualité, mystère et quête intérieure. Derrière le dialogue brûlant des amants se dévoile une lecture symbolique qui, depuis des siècles, inspire mystiques et penseurs. Cette méditation philosophique contemporaine propose de redécouvrir ce texte fulgurant comme un chant de l'union, où l'amour humain devient langage du divin. Un voyage bref mais intense au coeur d'un des plus grands poèmes sacrés, porté par la superbe traduction originale et littérale de l'hébreu de Marc Halévy et magnifié par la virtuosité du calligraphe Frank Lalou.

Par Marc Halévy, Frank Lalou
Chez Trajectoire

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Auteur

Marc Halévy, Frank Lalou

Editeur

Trajectoire

Genre

Bibles

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Le Cantique des Cantiques

Marc Halévy, Frank Lalou

Paru le 26/08/2026

144 pages

Trajectoire

19,90 €

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Scannez le code barre 9782841979387
9782841979387
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