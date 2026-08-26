Hymne à l'Amour de la Vie. Le Cantique des cantiques est un poème d'amour unique dans la Bible, mêlant sensualité, mystère et quête intérieure. Derrière le dialogue brûlant des amants se dévoile une lecture symbolique qui, depuis des siècles, inspire mystiques et penseurs. Cette méditation philosophique contemporaine propose de redécouvrir ce texte fulgurant comme un chant de l'union, où l'amour humain devient langage du divin. Un voyage bref mais intense au coeur d'un des plus grands poèmes sacrés, porté par la superbe traduction originale et littérale de l'hébreu de Marc Halévy et magnifié par la virtuosité du calligraphe Frank Lalou.