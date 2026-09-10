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Créativité et médiations

Christine Bernard, Manuela Romero

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Psychologues cliniciennes au sein de structures sanitaires et médicosociales, nous avons vécu, au fil des décennies, l'évolution de ces secteurs. Nous avons baigné dans la richesse des pratiques culturelles et artistiques issues des mouvements de la psychothérapie institutionnelle et nourries par la psychanalyse, et avons, au moment où la notion de créativité semble avoir de moins en moins de place dans nos institutions soignantes, eu envie de la (re)mettre en lumière. L'idée principale est de laisser trace de nos expériences de psychologues cliniciennes et de celles dont nous avons été témoins au sein de structures sanitaires et médicosociales : - tenter d'expliciter cette dynamique créative mise à l'oeuvre et qui ouvre un espace de créativité chez les personnes soignées ; - témoigner des différentes modalités d'une créativité vivante, au service de l'expression du sujet et du déploiement d'une meilleure santé psychique ; - montrer en quoi cela participe pleinement au soin ; - mettre en avant les allers-retours entre les artistes, les expos, les livres, les musiques qui nous ont touchées et les institutions dans lesquelles nous avons travaillé : mouvements de vie, dedans/dehors, lutte contre une forme d'enfermement mortifère ; - réfléchir aux conditions dans lesquelles les professionnels peuvent laisser s'exprimer leur propre créativité. Nous souhaitons pour cela présenter des vignettes cliniques, celles qui nous ont le plus "surprises" , "émues" , "interpellées" ; les penser ensemble en faisant de liens théoriques : faire le lien, avec des auteurs psychologues, psychanalystes, philosophes, mais aussi avec des artistes et des expériences intimes. Nous faisons aussi une place pour les paroles et témoignages des personnes accompagnées, de leurs familles et des différents professionnels que nous avons rencontrés ; cela dessine un tableau sensible du monde du médicosocial, du soin, ... contrepoint des "mises en grilles" / protocoles souvent pratiqués.

Par Christine Bernard, Manuela Romero
Chez Chronique Sociale

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Auteur

Christine Bernard, Manuela Romero

Editeur

Chronique Sociale

Genre

Travail social

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Créativité et médiations

Christine Bernard, Manuela Romero

Paru le 15/10/2026

Chronique Sociale

14,90 €

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