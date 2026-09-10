Mon beau miroir

Un parc d'attractions hanté. De fausses fiançailles. Un automne pour tout changer. Pour sauver son agence événementielle de la faillite, Marie-Lou est prête à tout. Y compris à s'installer dans un parc d'attractions en proie à des incidents inexpliqués et d'étranges rumeurs de fantômes... Sa mission ? Faire revenir les visiteurs. Mais avant cela, elle aura besoin de se faire accepter par les habitants des lieux, peu enclins à accueillir une étrangère dans leur petite communauté - même lorsqu'elle prétend être la fiancée de Gabriel, le nouveau gérant. Quels secrets cherchent-ils à protéger ? Et qui s'affaire à saboter les attractions ? Pour le découvrir, Marie-Lou devra apprivoiser ses peurs, résister à l'attirance troublante qu'elle ressent pour Gabriel et déchiffrer de curieux messages écrits à l'envers... Grâce au miroir glissé dans cet ouvrage pour une expérience de lecture inédite, percez les mystères du parc de Brumeval ! Née en 1979 dans l'Oise, Cynthia Kafka est une ancienne professeure des écoles. Blogueuse, rédactrice puis autrice, elle a d'abord diffusé ses livres en autoédition avant d'être repérée par une maison d'édition. Ses romans abordent avec humour et bienveillance des questions intimes ou de société, et célèbrent le pouvoir des rencontres. Elle vit en Dordogne avec sa famille.