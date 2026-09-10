Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Mon beau miroir

Cynthia Kafka

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un parc d'attractions hanté. De fausses fiançailles. Un automne pour tout changer. Pour sauver son agence événementielle de la faillite, Marie-Lou est prête à tout. Y compris à s'installer dans un parc d'attractions en proie à des incidents inexpliqués et d'étranges rumeurs de fantômes... Sa mission ? Faire revenir les visiteurs. Mais avant cela, elle aura besoin de se faire accepter par les habitants des lieux, peu enclins à accueillir une étrangère dans leur petite communauté - même lorsqu'elle prétend être la fiancée de Gabriel, le nouveau gérant. Quels secrets cherchent-ils à protéger ? Et qui s'affaire à saboter les attractions ? Pour le découvrir, Marie-Lou devra apprivoiser ses peurs, résister à l'attirance troublante qu'elle ressent pour Gabriel et déchiffrer de curieux messages écrits à l'envers... Grâce au miroir glissé dans cet ouvrage pour une expérience de lecture inédite, percez les mystères du parc de Brumeval ! Née en 1979 dans l'Oise, Cynthia Kafka est une ancienne professeure des écoles. Blogueuse, rédactrice puis autrice, elle a d'abord diffusé ses livres en autoédition avant d'être repérée par une maison d'édition. Ses romans abordent avec humour et bienveillance des questions intimes ou de société, et célèbrent le pouvoir des rencontres. Elle vit en Dordogne avec sa famille.

Par Cynthia Kafka
Chez Charleston éditions

|

Auteur

Cynthia Kafka

Editeur

Charleston éditions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon beau miroir par Cynthia Kafka

Commenter ce livre

 

Mon beau miroir

Cynthia Kafka

Paru le 10/09/2026

288 pages

Charleston éditions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385295196
9782385295196
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.