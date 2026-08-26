L'Etrange Boutique de Monsieur Nekomata

Dans la ville de Ciel-sur-Mer, Monsieur Nekomata est un antiquaire pour le moins singulier. A l'intérieur de sa boutique perchée au-dessus des nuages sont accueillis les humains égarés qui viennent s'échouer dans ce lieu où les objets ont une âme. Mihato, la dernière arrivée, ne cesse de se demander quand elle se réveillera de ce rêve étrange. Le temps de retrouver ses esprits, et en accord avec Monsieur Nekomata, elle devient vendeuse en contrepartie de la pension qu'il lui offre. Mais les jours passent, et sa mémoire ne revient pas... jusqu'à obtenir une réponse qu'elle n'avait pas envisagée !