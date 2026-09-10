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#Essais

Manon Fleury, une cheffe pas comme les autres

Manon Fleury, Anne-Fleur Multon

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Championne d'escrime à l'adolescence, Manon Fleury est devenue une jeune cheffe étoilée dans le milieu très masculin de la haute gastronomie. Elle s'est imposée avec talent, persévérance, engagement et sororité. Le portrait d'une cheffe contemporaine et féministe. Enfant, Manon goûte les fruits du verger, observe sa grand-mère cuisiner et découvre la joie des grandes tablées. Adolescente, elle se passionne pour l'escrime, apprend la discipline, la précision et le dépassement de soi. Ces apprentissages la guideront vers les cuisines la haute gastronomie. Dans un milieu où les femmes restent minoritaires, elle trace son propre chemin, fidèle à son exigence et à son engagement féministe.

Par Manon Fleury, Anne-Fleur Multon
Chez Sens dessus dessous

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Auteur

Manon Fleury, Anne-Fleur Multon

Editeur

Sens dessus dessous

Genre

Métiers

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Manon Fleury, une cheffe pas comme les autres

Manon Fleury, Anne-Fleur Multon

Paru le 10/09/2026

48 pages

Sens dessus dessous

18,00 €

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Scannez le code barre 9782385071127
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