Tokyo en quelques jours

Le guide parfait pour visiter Tokyo le temps d'un weekend ! Lonely Planet, l'éditeur n°1 de guides de voyage dans le monde. Ce guide vous accompagne du Palais impérial au musée Ghibli , en passant dans chaque quartier pour découvrir les plus beaux monuments de Tokyo ! Voici tout ce que vous trouverez dans ce guide : - Les endroits incontournables à voir à Tokyo : le Palais impérial , le célèbre sanctuaire shinto de Meijijingu , le Musée national, le théâtre kabuki , les rituels du sumo, ou, dans les environs de la capitale nippone, le musée Ghibli à Mitaka. - Des sélections thématiques pour découvrir Tokyo autrement : l'effervescence des stations de métro, les kissaten (cafés rétro japonais), Godzilla dans la ville, les autres floraisons à ne pas manquer en dehors de celle des cerisiers (hanami)... - Conseils d'experts Lonely Planet : des parcours adaptés à la durée de votre visite, des adresses mises à jour régulièrement, et des recommandations pratiques pour voyager sereinement. - Promenades et itinéraires thématiques : shopping dans les quartiers branchés de Daikanyama et Naka-Meguro , vie nocturne dans l'est de Shinjuku , atmosphère du vieux Tokyo à Yanaka , découverte d' Asakusa loin de la foule... - Cartes détaillées, plan détachable : un plan détachable de Tokyo et une carte détaillée pour chaque chapitre. Ce guide inclut également des conseils détaillés pour organiser vos déplacements, des informations pour voyager de manière responsable et des éclairages culturels pour comprendre l'histoire et les traditions de Tokyo. Un guide de voyage complet, facile à utiliser et pensé pour vous permettre de plonger au coeur de Tokyo.