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A la découverte de la biodiversité

Céline S. Leclercq

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Un voyage captivant au coeur de la biodiversité, cet immense puzzle vivant qui fait de la Terre un endroit habitable. Le livre explore la diversité des espèces, des écosystèmes et des interactionsqui relient toutes les formes de vie, des plus petites bactéries aux plus grands animaux. Il montre pourquoi la biodiversité est essentielle pour l'oxygène, la nourriture, les matériaux et l'équilibre de notre planète, tout en alertant sur les dangers qui pèsent sur elle, tels que la destruction des habitats, la pollution ou le réchauffement climatique. Illustré et accessible, cet ouvrage permet aux enfants de comprendre les écosystèmes, de découvrir des exemples concrets et de saisir l'importance de protéger la vie sous toutes ses formes.

Par Céline S. Leclercq
Chez Grenouille éditions

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Auteur

Céline S. Leclercq

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Ecologie

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A la découverte de la biodiversité

Céline S. Leclercq

Paru le 10/09/2026

48 pages

Grenouille éditions

10,90 €

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Scannez le code barre 9782384863112
9782384863112
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