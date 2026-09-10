A la découverte de la biodiversité

Un voyage captivant au coeur de la biodiversité, cet immense puzzle vivant qui fait de la Terre un endroit habitable. Le livre explore la diversité des espèces, des écosystèmes et des interactionsqui relient toutes les formes de vie, des plus petites bactéries aux plus grands animaux. Il montre pourquoi la biodiversité est essentielle pour l'oxygène, la nourriture, les matériaux et l'équilibre de notre planète, tout en alertant sur les dangers qui pèsent sur elle, tels que la destruction des habitats, la pollution ou le réchauffement climatique. Illustré et accessible, cet ouvrage permet aux enfants de comprendre les écosystèmes, de découvrir des exemples concrets et de saisir l'importance de protéger la vie sous toutes ses formes.