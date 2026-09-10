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#Essais

Thérèse de Lisieux

Luc Adrian

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Pour franchir le ravin historique et mental qui sépare le lecteur contemporain de Thérèse de Lisieux, il fallait un Luc Adrian. Par son humour, sa plume de talent, sa culture foisonnante et sa sensibilité psychologique comme spirituelle, il nous fait rencontrer une Thérèse encore et toujours "plus grande sainte des temps modernes" (Pie X). Dans cette biographie romancée (où tout est vrai ! ) qui se dévore comme le plus palpitant des romans, nous entrons, au fil de ses aventures rocambolesques ou mystiques, dans l'intimité de celle qui a changé l'Eglise. Le lecteur thérésien apprendra des détails insoupçonnés, se laissera surprendre par des morceaux de bravoure narratifs , le lecteur non-thérésien ne pourra qu'aimer Thérèse, dont la mission est de faire aimer Jésus.

Par Luc Adrian
Chez Editions Emmanuel

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Auteur

Luc Adrian

Editeur

Editions Emmanuel

Genre

Thérèse de Lisieux

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Thérèse de Lisieux

Luc Adrian

Paru le 10/09/2026

472 pages

Editions Emmanuel

24,00 €

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