Les perdants magnifiques

Comment se constitue un groupe mythique de footballeurs, les "Verts" Comment devient-on footballeur à Saint-Etienne en 1976 ? Comment s'impose-t-on comme professionnel dans cette équipe au sommet ? Comment mène-t-on sa carrière, comment vit-on ensuite avec la légende ? On sait déjà beaucoup de choses sur ces joueurs. Des biographies leur ont été consacrées, ils ont donné et donnent encore d'innombrables interviews dans la presse, mais aucun récit n'a jamais été conduit avec les méthodes d'un historien. On ne trouvera pas dans ce livre d'anecdotes croustillantes ou de révélations sensationnelles, mais un portrait croisé aussi complet que possible d'un groupe de jeunes hommes nés dans l'après-guerre. Cet ouvrage repose sur la riche documentation disponible, presse et archives multiples, et sur de nombreux entretiens, avec certains des protagonistes de l'épopée qui ont aimablement joué le jeu, mais aussi avec beaucoup d'autres qui les ont côtoyés pendant ces années. C'est le travail patient de vingt ans de constitution d'une équipe qui est ausculté ici ou comment un projet commun transcende les individualités.