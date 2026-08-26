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#Roman francophone

Une pieuvre au plafond

Melvin Mélissa

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Parmi les "déglingués" des Hauts-de-France, Sibylle et Simon mènent une vie marginale, faite d'art et d'excès. Leur quotidien oscille entre élans artistiques et angoisses du lendemain. Lorsqu'ils rencontrent Haroun, leur relation prend un nouveau tournant : l'aventure d'un soir se transforme en une passion dévorante. Ensemble, ils décident de former un trio qui défie les normes établies. Mais, pour avancer, Sibylle et Simon doivent d'abord affronter leur dépendance à la drogue et les traumatismes du passé. Melvin Mélissa brosse le portrait mordant et poétique de survivants qui réinventent leur existence. Punk, queer et révolté, ce premier roman à l'écriture à la fois lyrique et brute résonne comme un chant d'amour. Melvin Mélissa est née en 1995 et vit dans le nord de la France. Elle a publié des poèmes dès l'âge de 17 ans. Ses projets littéraires mêlent fresques sociales de l'addiction et représentations LGBT+.

Par Melvin Mélissa
Chez Rivages

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Auteur

Melvin Mélissa

Editeur

Rivages

Genre

Littérature française

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Une pieuvre au plafond

Melvin Mélissa

Paru le 26/08/2026

272 pages

Rivages

9,50 €

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Scannez le code barre 9782743672256
9782743672256
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