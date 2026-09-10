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#Polar

La fine lame

Trifogli, Francesco Trifogli

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"On se régale de l'élégance du dessin de Trif et de la douceur des couleurs de Celestini. Le duo a déjà fait ses épreuves et parvient à camper une époque historique avec talent. " - planeteBD. com Après les révélations qui ont bouleversé bien des destins, Abel découvre une Françoise amoureuse mais de lourds secrets entourent encore la famille Gramont. Toujours animée par une terrible soif de vengeance, la jeune épéiste sent que de sombres dangers se trament autour d'elle... Le Baron de Valmy demeure libre et puissant, tandis que La Teigne poursuit ses intrigues dans les obscures ruelles parisiennes. Ces complots convergeront vers un affrontement inévitable où Françoise devra choisir entre la lumière de ses sentiments et la noirceur de son coeur... l'épée à la main. Dans ce troisième et dernier tome, Trif et Andrea Celestini mettent bas les masques et dévoilent une fin brillante et terrible dont la finesse tranche avec la cruauté du destin.

Par Trifogli, Francesco Trifogli
Chez Graph Zeppelin

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Auteur

Trifogli, Francesco Trifogli

Editeur

Graph Zeppelin

Genre

Historique

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La fine lame

Trifogli, Francesco Trifogli

Paru le 10/09/2026

48 pages

Graph Zeppelin

17,00 €

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Scannez le code barre 9782380384000
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