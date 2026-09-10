Kade et Hunter Caruthers. Frères. Jumeaux. Mes cousins. D'une certaine façon, ils sont ma famille. Protecteurs. Attentionnés. Mes meilleurs amis. Mais il y a toujours eu quelque chose en plus. Ce murmure constant qui, en grandissant, me rappelait que nous ne partagions pas le même sang. Avant, ils étaient inséparables. Nous l'étions tous... mais plus maintenant. Je ne sais pas pourquoi Hunter est parti ni pourquoi il a rejoint une équipe rivale à Weston, la ville rebelle de l'autre côté de la rivière. Il se retrouve désormais face à son propre frère sur le terrain. Aujourd'hui, Kade réclame la guerre, et Hunter a enfin décidé de répondre. Lors de Rivalry Week. Des soirées. Des canulars... et surtout, l'Echange de Prisonniers. Weston enverra un otage dans notre école, et en échange, ils me prennent moi. Je suis à Hunter pour deux semaines. Cachée dans une maison délabrée, donnant sur une rue presque abandonnée, avec aucune surveillance. Dix jours dans une école ennemie. Quatorze nuits dans une ville pleine de brutes, sans couvre-feu ni règles. Et Hunter n'a plus aucune intention de protéger sa petite cousine. Les Pirates viendront me chercher. Ils n'ont pas le choix. Un Pirate ne refuse jamais d'être dans le feu de l'action. Mais je n'ai jamais eu besoin d'être protégée ni d'être sauvée, parce que je suis une Pirate, justement. Et qu'une Pirate ne fuit jamais non plus. PIRATE GIRLS est le tome deux de la série Hellbent. Il s'agit d'une romance new adult destinée à un public de 18 ans et plus, contenant un langage cru, de la violence et des situations sexuelles. Il est conseillé, mais non obligatoire, d'avoir lu Falls Boys auparavant.