Kaiju Heart

Hiro mène une vie paisible sur un îlot reculé aux côtés de Pepe Roni, l'homme qu'il considère comme son père. Mais lorsque l'armée de Tribone surgit à la recherche du kaiju légendaire Tipiaku, son monde bascule. Pris dans un conflit qui le dépasse, Hiro découvre peu à peu qu'il est lié aux kaijus d'une manière bien plus profonde qu'il ne l'imaginait... Entre combats de mechas, créatures titanesques, une aventure émouvante et explosive, où l'alliance devient un acte de résistance.