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#Imaginaire

Kaiju Heart

Touffe

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Hiro mène une vie paisible sur un îlot reculé aux côtés de Pepe Roni, l'homme qu'il considère comme son père. Mais lorsque l'armée de Tribone surgit à la recherche du kaiju légendaire Tipiaku, son monde bascule. Pris dans un conflit qui le dépasse, Hiro découvre peu à peu qu'il est lié aux kaijus d'une manière bien plus profonde qu'il ne l'imaginait... Entre combats de mechas, créatures titanesques, une aventure émouvante et explosive, où l'alliance devient un acte de résistance.

Par Touffe
Chez Les Humanoïdes Associés

|

Auteur

Touffe

Editeur

Les Humanoïdes Associés

Genre

Aventure

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Kaiju Heart

Touffe

Paru le 26/08/2026

120 pages

Les Humanoïdes Associés

14,95 €

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Scannez le code barre 9782731643756
9782731643756
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