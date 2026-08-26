1/ L'ouvrage qui s'est imposé comme "la référence" en la matière ! 2/ Deux niveaux de lecture pour répondre aux besoins de synthèse ou d'approfondissement. Alors que la plupart des ouvrages de droit administratif général décrit un droit administratif tourné autour des idées de puissance publique et de service public et envisagent le droit administratif comme un cadre d'épanouissement de l'action administrative, ce manuel propose une nouvelle approche et une méthode originale. Ainsi, il présente la profonde évolution du droit administratif français au XXIe siècle et l'étudie sous l'angle de la protection des droits des citoyens dans leur relation avec l'Administration. Aussi, il propose, pour chaque développement, un exposé synthétique et dépouillé du droit administratif complété par des rubriques d'approfondissement permettant au lecteur de distinguer entre ce qui relèvent des connaissances incontournables, de la culture juridique et des approfondissements techniques. 1/ LA référence en droit administratif. 2/ Le seul manuel pratique sur le fonctionnement quotidien des administrations. 3/ Recommandé dans la bibliographie de l'ENA. 4/ Ouvrage essentiel pour les étudiants qui ont choisi le droit administratif au CRFPA.