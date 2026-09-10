Adopter la fermentation, c'est réveiller les aliments, révéler les saveurs et nourrir le vivant en nous. Cheffe engagée, boulangère et cueilleuse, Justine Lebas invite dans " Résiliences " à explorer les gestes et les techniques essentiels - ; de la lactofermentation au miso - ; et propose 20 recettes riches en vitalité et en goût pour reprendre la main sur notre alimentation. Adopter la fermentation, c'est réveiller les aliments, révéler les saveurs et nourrir le vivant en nous. Cheffe engagée, boulangère et cueilleuse, Justine Lebas partage son approche poétique et sensorielle de la fermentation. Du miso au levain, du kimchi aux boissons fermentées, elle transmet les gestes simples pour fermenter simplement à la maison. Pickles de boutons de cerisier, câpres de tilleul, potimarron laqué au cassis fermenté, kéfir de mélilot, beurre à l'orange lacto... Entre exploration créative, respect des saisons et réduction du gaspillage, 20 recettes sucrées et salées célèbrent la vitalité du vivant.