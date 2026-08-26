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Construis la carrière de tes rêves

Kueen Career

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Le monde du travail change à vitesse grand V, et il n'a rien à voir avec ce que l'on nous enseigne en études. Il possède ses propres codes et nécessite d'être guidé, initié, afin de tirer son épingle du jeu et éviter les écueils. Ce guide va vous y aider, quels que soient votre situation et votre objectif : - Choisir un métier ; - Chercher un travail ; - Réussir vos entretiens ; - Evoluer dans votre poste ; - Changer de voie ; - Rebondir après un licenciement ; - Retrouver un emploi après 50 ans. A chaque étape, à la façon d'un mentor, Career Kueen vous livre le bon état d'esprit à adopter et les stratégies à déployer, au moyen de conseils très factuels et simples à mettre en oeuvre.

Par Kueen Career
Chez Marabout

|

Auteur

Kueen Career

Editeur

Marabout

Genre

Carrière et réussite

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Construis la carrière de tes rêves

Kueen Career

Paru le 26/08/2026

304 pages

Marabout

7,90 €

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