Mon tableau Paper Art - Beautiful flowers

Fabriquez votre tableau en papier 3D et donnez vie à une scène fleurie pleine de relief... Et si vous apportiez une touche de poésie et de relief à votre décoration ? Avec ce kit créatif tableau 3D, composez une délicate scène fleurie en papier et transformez quelques éléments en une véritable oeuvre murale. Pensé comme une parenthèse créative, ce kit vous invite à ralentir, à créer de vos mains, et à voir naître sous vos doigts une composition élégante et pleine de volume. Pas besoin d'être expert : tout est conçu pour une expérience fluide et agréable. - Détachez les formes prédécoupées - Assemblez-les facilement - Superposez-les pour créer un subtil jeu de reliefEn quelques gestes, votre tableau prend vie... et révèle toute sa profondeur. Avec ses motifs floraux délicats et son effet 3D, ce tableau devient : - Un objet déco unique et tendance - Une création personnelle à exposer fièrement - Une idée cadeau douce et originale Un kit tout-en-un - Cadre inclus - Eléments prédécoupés - Colle et pastilles de mousse fournies